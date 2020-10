Primoz Roglic is de nieuwe leider in de Vuelta: "Ik ben net zoals wijn, want ik word ook beter met de jaren"

Na de tiende etappe van de Vuelta is er een verschuiving gebeurd aan de leiding van het algemeen klassement. Roglic won en had een kleine kloof op Carapaz, waardoor de Sloveen de nieuwe leider is.

Primoz Roglic heeft opnieuw indruk gemaakt in de Vuelta. De Sloveen heeft vandaag zijn derde overwinning in deze editie van de grote ronde binnengehaald na een sterke sprint. Er was een kleine kloof met Carapaz, waardoor Roglic meteen ook de nieuwe leider. Beide renners staan nu in dezelfde tijd.

Roglic, gisteren een jaartje ouder geworden, was na de rit uiteraard een tevreden man. "Het is zeer mooi. Het is nooit makkelijk om te winnen, maar ik had goede benen. Ik ben zoals wijn, want ik word ook beter met de jaren", vertelde een lachende Roglic na de tiende rit. "Ik ben de nieuwe leider, maar er verandert niets, want we moeten focus houden."