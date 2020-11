HERBELEEF: Klimmer van EF Pro Cycling is de beste op de Angliru, Carapaz neemt leiderstrui over van Roglič

Toppers als Roglič en Carapaz konden zich op de Angliru niet verstoppen. Ze weten ook wel dat er nog met anderen rekening dient gehouden te worden in de Vuelta. Hugh Carthy klauterde het best naar boven, Carapaz nam de leiderstrui over. Herbeleef hieronder de rit nog eens opnieuw.

FINISH: Carthy blijft doortrekken en rijdt solo naar winst op de Angliru. Vlasov, Mas en Carapaz worden twee, drie en vier. Die laatste pakt met enkele seconden verschil weer de leiderstrui over van Roglič. NOG 1 KM: Carthy slaat nu een kloofje ten opzichte van Carapaz en Mas! Vlasov komt ook nog bij die twee. Roglič krijgt het ondertussen steeds lastiger. NOG 1 KM: Carapaz neemt nu ineens afstand en Roglič moet hem laten gaan! Een ontketende Carapaz heeft Mas bijgebeend en ook Carthy is nog kandidaat-ritwinnaar. NOG 2 KM: Roglič pokert en kijkt vooral naar Carapaz. Mas neemt weer enkele lengten, Carthy en Vlasov proberen er naartoe te springen. NOG 3 KM: Na het fenomenale kopwerk van Vingegaard is er toch één van de concurrenten van Jumbo-Visma die durft aanvallen. Mas versnelt! Kuss brengt Roglič terug tot aan diens wiel. Carthy, Carapaz en Vlasov overleven nog, Daniel Martin bijt ook nog op de tanden. NOG 4 KM: Met nog altijd Vingegaard en Kuss is de overmacht van Jumbo-Visma erg groot. Wie kan er nog sneller? NOG 5 KM: Carapaz rijdt vrij ver in het groepje. Ligt hier een kans voor Roglič om hem straks tijd aan te smeren? NOG 6 KM: Valverde moet er af. De uitdunning gaat verder. Ook Grossschartner zijn we kwijt. Nog tien renners blijven over. NOG 7 KM: Het is nu al Jumbo-Visma wat de klok slaat op de kop van de groep der favorieten, die nog een twintigtal renners sterk is. NOG 10 KM: Ook Martin en Sanchez worden opgeraapt. Het is nu nog tien kilometer lang aan de mannen voor het klassement. NOG 11 KM: Cattaneo moet passen. Martin en Sanchez houden het nog wat langer vol. NOG 12 KM: De leiders zijn alvast al aan de Angliru begonnen. NOG 15 KM: Geen Soler overigens meer in de favorietengroep. De renner van Movistar krijgt de rekening gepresenteerd nadat hij in de vorige etappe tweede werd. NOG 20 KM: De top van de Alto del Cordal is bereikt. Bergkoning Martin heeft tot dusver alle bergpunten gepakt die hij kon pakken. Chapeau. De drie leiders houden nog slechts twintig seconden over op de klassementsmannen. NOG 21 KM: In de groep der favorieten verschijnt Froome plots op het toneel, mogelijk om een aanval van Carapaz in te leiden. Zit er snel iets aan te komen? NOG 22 KM: Cattaneo en Sanchez waren even met hun tweetjes op pad, maar Martin is toch weer komen aansluiten. NOG 25 KM: Movistar voert het tempo fors op en onder impuls van de Spaanse formatie worden vluchter na vluchter al tot de orde geroepen. Cattaneo van Deceuninck-Quick.Step blijft wel nog buiten schot, net als Sanchez en Martin. NOG 30 KM: Roux, Périchon, Martin en Madrazo hadden in een afdaling enige voorsprong genomen. Inmiddels is het toch weer tot een hergroepering gekomen voorin en kunnen we weer gewag maken van een toch nog altijd omvangrijke kopgroep. NOG 35 KM: Het verhaal van de dag tot dusver? Er vertrok een ontsnapping van liefst twintig renners, met daarbij ook de Belgen Philipsen, Goossens en Van der Sande. Formolo, ploegmaat van Philipsen, maakte later ook de oversteek. Nog een opvallende naam voorin was bergtrui Guillaume Martin. De La Cruz, Oliveira, Arensman en Chaves sprongen ook al vroegtijdig weg uit het peloton. Een valpartij van Formolo verpestte de plannen van UAE. De groep der favorieten heeft overigens geen grote achterstand op de kopgroep. Deze keer moet er dus wel vuurwerk komen.