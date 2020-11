Roglič kende niet zijn beste dag en zag ploegmaat die rit had kunnen winnen: "Uiteraard verlies je liever geen tijd"

Na de eerdere sterke prestaties van Roglič hadden ze bij Jumbo-Visma zeker gehoopt dat hij op de Angliru kon wegrijden bij Carapaz. Het was echter het omgekeerde, al bleef de schade wel beperkt. Roglič zat vooral in met het feit dat Sepp Kuss zich om hem moest bekommeren.

Er kon wel nog een grapje van af bij Roglič na aankomst op de Angliru. "Het was een te zware klim voor een sprinter." Hij gaf zelf ruiterlijk toe dat hij niet top was. "Ik had niet mijn allerbeste dag, maar uiteindelijk kan ik niet ontevreden zijn met het resultaat. Ik sta nog steeds goed in het klassement en daar ben ik heel blij om."

Nog geen man overboord dus, al is het ook niet het scenario wat hij in gedachten had. "Uiteraard verlies je liever geen tijd, maar het is wat het is. De ploeg was wederom enorm sterk en erg indrukwekkend. Ze rijden allemaal op een hoog niveau. Ik wil me verontschuldigen bij Sepp, want hij had zeker de etappe kunnen winnen."

Alles is nog mogelijk in de derde week

Sepp Kuss reed uiteraard in dienst van Roglič en hielp om het tijdsverlies te beperken. "Ik wil hem bedanken voor de steun in de laatste kilometers. Zonder hem had ik meer tijd verloren. Nu gaan we eerst genieten van de rustdag en dan gaan we ons focussen op de tijdrit. We zullen alles blijven geven om de Vuelta te winnen. Alles is nog mogelijk in de derde week.”