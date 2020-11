Toon Aerts moet zijn meerdere erkennen in lichtere crossers: "Lijk dan wel 100kg te wegen"

Toon Aerts moest zich in Oudenaarde tevreden stellen met een derde plaats op de Koppenbergcross. Aerts won in oktober drie crossen, maar in Oudenaarde moest hij bijna anderhalve minuut prijsgeven op winnaar Iserbyt. Daar is Aerts zelf alleszins niet verbaasd mee.

"Ik weeg 20 kilogram meer dan Iserbyt, die kilo's moet ik telkens meesleuren in een klimcross zoals vandaag", vertelt Toon Aerts bij Sporza. "Die 80kg die ik weeg, lijken zelfs 100kg soms wanneer je na een bocht vanuit stilstand bergop moet vertrekken." Twijfelen aan het vormpeil moet Aerts niet doen. Eerder dit jaar won hij al de cross in Kruibeke, Gieten en Beringen. "Ik merk dat ook op training dat de conditie goed is. Mijn waarden zijn goed, ik kan een uur lang goed blijven rijden. Maar vandaag was het parcours te lastig voor mij", besluit Aerts.