OFFICIEEL: Circus-Wanty Gobert kondigt drie contractverlengingen aan

Circus-Wanty Gobert heeft met drie van zijn huidige renners een overeenkomst bereikt om ook in 2021 aan boord te blijven. Onze landgenoten Pieter Vanspeybrouck en Kévin Van Melsen koersen volgend jaar nog voor hetzelfde team, net als de Italiaan Andrea Pasqualon.

In 2021 zal Circus-Wanty Gobert ook één van de ploegen in de WorldTour zijn. Het is voor de drie renners de eerste keer dat ze elke wedstrijd op dat niveau zullen koersen. Vanspeybrouck en Van Melsen zullen nog meer de kopmannen bijstaan, Pasqualon blijft één van de belangrijke elementen in het team.

"Ik engageer mij tot mijn werk voor het team en ik besef dat de kopmannen dit appreciëren", zegt de 33-jarige Vanspeybrouck. "Met deze contractverlenging van twee jaar toont de sportieve directie dat ze op mij kan rekenen." Van Melsen heeft met deze ploeg al een hele weg afgelegd. "Ik startte bij de ploeg in 2009, toen Willems Verandas een continentaal team was met beperkte middelen".

Dan is het wonderbaarlijk om in 2021 deel uit te maken van de WorldTour. "De evolutie is ongelooflijk!" Ook Pasqualon vindt dat schitterend. "Ik droom al van de klassiekers of van mijn eerste Giro, of zelfs de Tirreno-Adriatico. Ik hoop deze fantastische Italiaanse koersen te ontdekken."