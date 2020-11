OFFICIEEL: Trek-Segafredo gaat voor maar liefst vijf contractverlengingen ineens

Bij Trek-Segafredo hebben ze volgende gedachtegang: als we dan toch contracten gaan verlengen, kunnen we er maar ineens werk van maken. Vijf renners hebben een nieuwe overeenkomst getekend, waardoor ze ook volgend jaar voor de ploeg rijden.

Allereerst zijn er de Italianen Matteo Moschetti, Jacopo Mosca en Gianluca Brambilla die hebben bijgetekend. Moschetti, die als neoprof bij het team kwam in 2019, heeft een nieuw contract getekend voor twee jaar. Ook voor Brambilla en Mosca gaat het om een nieuwe verbintenis van twee jaar. Die laatste werd dit seizoen nog derde in een rit in de Giro.

DE KORT KOERST TOT VEERTIGSTE

Ook de Nederlander Koen de Kort blijft deel uitmaken van Trek-Segafredo. Met zijn ervaring kan de wegkapitein zeker nog van waarde zijn voor de andere renners. De momenteel 38-jarige routinier zal dus zeker tot zijn veertigste profrenner blijven.

Dan is er ook nog Toms Skujiņš die zijn contract met dezelfde termijn verleng heeft. De Let viel de laatste jaren vooral op met goede prestaties in de Ronde van Frankrijk en hij hoopt de volgende jaren dus even goed of nog beter te doen bij Trek-Segafredo.