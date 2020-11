Pogačar zag liever meer aankomsten bergop maar kijkt wel al uit naar bepaalde dag: "Die rit wordt legendarisch"

Ook Tourwinnaar Tadej Pogačar heeft gereageerd op de voorstelling van het parcours van de volgende Ronde van Frankrijk. De Sloveen had liever meer ritten met aankomsten bergop gezien. Twee keer in één dag de Ventoux doen: daar kijkt een klimmer als hij dan wel naar uit.

"Het wordt een meer klassieke Tour", zegt Pogačar na een eerste blik te hebben geworpen op het parcours voor de Tour van 2021. "Ik had persoonlijk liever meer aankomsten bergop gezien. Het zijn er maar drie. De eerste etappes in Bretagne zullen stressvol worden."

Voor de bergen zijn er dus al uitdagingen genoeg. "Er komt ook al snel een tijdrit aan, ik denk dat die mij wel ligt. Ik verwacht veel waaiers in de eerste week. Dan moet je voorzichtig zijn." En dan is het op naar de Alpen. "Twee keer de Ventoux op: die etappe wordt legendarisch."

Ik hou van de Pyreneeën

Dieper in de Tour wordt het alsmaar zwaarder en de beslissing valt waarschijnlijk in de Pyreneeën. "Ik hou van de Pyreneeën. Daar heb ik dit jaar de basis gelegd voor mijn eindzege. De ritten daar zijn super lastig, zeker in Andorra."