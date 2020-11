Chris Froome blij met Tour-parcours: "Het is evenwichtiger"

De meningen van Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en anderen zijn al bekend. Maar één renner in het peloton heeft meer Tour-zeges dan de huidige generatie renners samen: Chris Froome. Wat vindt de Brit van het parcours?

"Ik ben redelijk tevreden met het voorgestelde parcours. Ieder jaar bekijk ik of er een goed evenwicht is tussen klimmen en tijdrijden en de laatste jaren was er veel klimmen. Het tijdrijden was dan ook nog eens op maat van de klimmers", vertelt Froome aan Cyclingnews.

"Met 58 km tijdrijden op een vlakker parcours en 3 aankomsten bergop, is het parcours veel evenwichter. Er ligt nog steeds een nadruk op zware cols zoals de Col de Portet, maar ik heb ik het verleden al minder voordelige parcoursen gekregen", klinkt het.

Vuelta als voorbereiding op 2021

Froome won telkens in loondienst van Team Sky/Ineos, maar zal volgend jaar bij Israel Start-Up Nation rijden. Op zijn 35 jaar begint hij dus aan een nieuw avontuur.

"Die voorbereiding op de Tour is nu met de Vuelta begonnen. Omdat we nu zo laat op het jaar nog koersen, leg ik de basis al voor volgend seizoen. Ik heb geen ambities en geniet van deze Vuelta. Ik voel dat de benen elke dag beter worden", besluit de Brit.