🎥 Wout van Aert zal handtekening bezorgen aan vijfjarige fan: "Ik vind het een fantastisch schattig filmpje"

Enkele dagen geleden kwam een filmpje naar buiten van de vijfjarige Bobbie. Hij is een grote fan van Wout van Aert en vroeg naar een handtekening van de renner. Wout van Aert had nu op Twitter een antwoord klaar op Bobbie.

Bij onder meer Het Laatste Nieuws was enkele dagen geleden een filmpje te zien van de vijfjarige Bobbie. Daarin vertelde hij dat hij een grote fan is van Wout van Aert en dat hij graag een handtekening wilde kopen. In ruil kreeg Wout van Aert dan een handtekening van Bobbie.

Wout van Aert heeft het bericht duidelijk gekregen, want de renner van Jumbo-Visma heeft een filmpje gepost op Twitter waarbij hij uitlegt dat Bobbie een handtekening in zijn bus kan verwachten.

"Dag Bobbie, Ik heb jouw oproep in de krant goed ontvangen. Ik vind het een fantastisch schattig filmpje. Ik vertrek om de handtekening in jouw bus te steken. De betaling zal ik wel met jouw ouders regelen", aldus Wout van Aert.