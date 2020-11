Bijna alles is mogelijk in de veertiende rit van de Vuelta: sprinters, punchers en vluchters maken kans op ritzege

Een nieuwe dag, een nieuwe rit in de Vuelta. De veertiende etappe is een rit van bijna 205 kilometer en de renners rijden van Lugo naar Ourense. Er staan drie korte beklimmingen op het programma, maar op het einde gaat het opnieuw licht bergop.

Het is moeilijk om te voorspellen wat voor rit we in de Vuelta zullen krijgen vandaag. Het parcours van de veertiende etappe is wel iets voor vluchters met drie beklimmingen van derde categorie, maar aangezien de sprinters nog niet veel kansen hebben gekregen, willen ze vandaag misschien wel toeslaan.

Alleen is het afwachten of de absolute finale niet te zwaar is voor de pure sprinters. Het gaat namelijk licht bergop, waardoor de punchers bij een sprint wel eens de bovenhand zouden kunnen nemen. Houden de vluchters stand of wordt het een sprint? Antwoord in de late namiddag.