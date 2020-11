Mitchelton-Scott komt met primeur en geeft profcontract aan iemand uit Trinidad & Tobago

De 23-jarige Teniel Campbell zal de komende twee seizoenen voor de vrouwenploeg van Mitchelton-Scott uitkomen. De renster uit Trinidad & Tobago wordt zo de eerste uit haar land die een contract tekent bij een WorldTour-ploeg.

"Het is nog niet helemaal doorgedrongen, het voelt waanzinnig", klinkt het bij Campbell zelf. "Ik heb mijn familie nog nooit zo blij gezien, dit is wereldnieuws in heel het land. Iedereen heeft het erover", zegt ze bij Cyclingnews. "Het is enorm belangrijk maar er is nog een lange weg te gaan. Ik ben blij maar er zijn nog meerdere doelen die ik wil bereiken."

"Mitchelton-Scott contacteerde me in september en ik was een beetje in shock. Ik wiest niet goed wat ik moest zeggen maar uiteindelijk kwam alles in orde. Ik behaalde op het WK niet echt het gewenste resultaat dus ik was een beetje in de war waarom ze me bij de ploeg wilden aangezien ik het in het begin van het jaar beter deed dan nu. Maar ze zeiden me dat de prestaties niet het enige is waar ze naar kijken."

Campbell begon haar carrière in Zwitserland waar ze een uitnodiging kreeg van de UCI om in Europa school te volgen en te trainen. Dit seizoen werd ze 3e in de Vuelta CV Feminas en 5e in de Omloop van het Hageland. Ze kan vooral goed sprinten maar heeft ook een zwak voor de Vlaamse klassiekers.