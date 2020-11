Sam Bennett houdt de vingers gekruist: "Hopelijk komen er nog enkele kansen"

Eén ritzege in deze editie van de Vuelta. Daar moet Sam Bennett voorlopig tevreden mee zijn. De Ier kon al twee keer de handen in de lucht steken, maar zijn tweede overwinning werd afgenomen na een incident met Emils Liepins, een renner van Trek-Segafredo.

Een sprinter leeft van overwinningen en dus hoopt Bennett op nog enkele kansen in de slotweek. "Ik heb genoten van de tijdrit. Ik ben klaar voor de laatste. We houden onze vingers gekruist voor nog enkele kansen met mannen van Deceuninck–Quick-Step", aldus Bennett op Twitter.

I enjoyed todays tt in @lavuelta. I'm ready for the last week, fingers crossed for some more opportunities with the @deceuninck_qst boys 🤞🏻🍀🐺



📸 @GettySport pic.twitter.com/XdU1KHxg7h