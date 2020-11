Opnieuw renner van CCC die oplossing vindt voor 2021: Rally Cycling stelt nieuwste aanwinst voor

Bij CCC vinden alsmaar meer renners de weg naar de noodzakelijke uitgang, gelet op het wegvallen van de hoofdsponsor. Ook Joey Rosskopf heeft een nieuwe ploeg gevonden voor volgend seizoen. Hij gaat bij het Amerikaanse Rally Cycling rijden.

Rally Cycling is een Amerikaanse procontinentale ploeg. Voor zo'n ploeg is het natuurlijk heel straf om een renner uit de WorldTour te strikken. Rosskopf heeft meteen ook een contract bij Rally getekend voor twee seizoenen.

Rosskopf werd in 2017 en 2018 Amerikaans kampioen tijdrijden. Dit jaar reed hij een goede Giro, met een vierde plaats in twee ritten. Hij reed vanaf 2015 bij BMC en later dus bij opvolger CCC. Dat hoofdstuk sluit hij volledig af met een overstap naar Rally.