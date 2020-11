Štybar kan het na sterke dag in de ontsnapping net niet afwerken: "Daar heb ik de kans verloren"

In elke rit kan Deceuninck-Quick.Step wel een mannetje uitspelen. Zdeněk Štybar was de man die de klus probeerde te klaren in de veertiende etappe in de Vuelta. De Tsjech was één van de mannen die in aanmerking kwam voor de overwinning, maar het werd de derde plaats.

Tot dusver waren het eerder ploegmaats die in de picture reden en hadden we Štybar nog niet al te veel gezien. "Aan het begin van de Vuelta had ik niet het beste gevoel. Toen we in de ontsnapping vijf minuten kregen, begon ik er in te geloven. Ik zat een beetje op mijn limiet op de laatste klim, maar geraakte over de top."

TACTISCHE SLOTKILOMETER

Met ook mannen als Soler en Woods was het logisch dat Štybar niet de beste klimmer was. "Het gaf me vertrouwen om te zien dat de anderen ook aan het afzien waren. De laatste kilometer was erg tactisch. Ik zat ingesloten met 400-500 meter te gaan. Daar heb ik de kans verloren om te strijden voor de overwinning."

Met welk gevoel blijft Štybar dan achter na zijn derde plaats in deze etappe? "Ik ben teleurgesteld, maar ook wel tevreden over mijn conditie."