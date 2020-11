📷 Schitterende foto opgedoken van Tom Boonen en Jasper Philipsen: "Geen idee wie die kerel links is"

Tom Boonen is voor veel jongens die graag met de fiets reden een groot voorbeeld geweest. Ook zo voor Jasper Philipsen, die het nu zelf helemaal aan het maken is in de koers. Dan komt er al wel eens een leuk archiefbeeld naar boven.

Zeker op de social media gaat dat tegenwoordig snel. Daar is een foto opgedoken waar Tom Boonen op staat samen met Jasper Philipsen, die op het moment van het nemen van deze foto nog een kleine jongen was.

Philipsen droeg toen een wieleroutfit zoals Boonen er één had na het behalen van zijn wereldtitel in Madrid in 2005. "Die jonge kerel rechts heeft net zijn eerste rit in een grote ronde gewonnen", schrijft diegene die de afbeelding weer op Twitter heeft gepost, verwijzend naar Philipsen.

The kid on the right just won his first Grand Tour stage. No idea who the guy on the left is. pic.twitter.com/6xhvJBJORF — Daniel Benson (@dnlbenson) November 5, 2020

Philipsen is misschien wel op weg om net als Boonen een hele mooie carrière uit te bouwen. "Geen idee wie die kerel links is", klinkt het ongetwijfeld sarcastisch over Boonen.