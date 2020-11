Gaudu na tweede etappezege: "Als Tim Wellens 2e etappes kan winnen, waarom ik niet?"

David Gaudu is er voor de tweede keer in geslaagd om een etappe te winnen in de Ronde van Spanje. In het flashinterview achteraf zei hij dat hij de klassementsrenners nog verwachtte op de slotklim en niet gedacht had dat hij voorop zou blijven.

"Ik ven echt volop naar boven gereden en dat bleek voldoende te zijn", klinkt het bij Gaudu. "De wind stond op kop in de slotklim dus dat maakte het extra lastig. Daarom dat ik bang was dat de klassementsrenners me nog zouden inhalen. In de stroken daarvoor moet ik mijn ploegmaat Bruno Amirail bedanken, hij werkte fantastisch", weet de 24-jarige Fransman. Het is al de tweede etappeoverwinning voor Gaudu. Tot etappe 11 had Gaudu nog nooit een etappe gewonnen in een grote ronde, nu wint hij er 2 in 1 editie. "Ik ben nochtans geen grote kampioen. Maar als Wellens twee keer kan winnen, waarom ik dan niet dacht ik in de bus", klinkt het.