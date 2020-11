Sanne Cant keerde terug van EK met de vooruitgang die ze zocht: "Terug aansluiting met de top aan het krijgen"

Sanne Cant is dit seizoen nog niet dikwijls dichter geëindigd dan ze voorbije zaterdag deed op het EK. Met haar zevende plaats was ze de beste Belgische. En vooral: ze voelde dat het de betere kant op gaat. Dat is ontegensprekelijk de grootste winst.

Cant had oog voor haar start in Rosmalen, vertelde ze bij Sporza. "Ik wilde echt goed weg zijn. Dat lukte. Ik had jammer genoeg in de tweede ronde niet echt een antwoord op de versnelling die kwam. Waardoor het een hele cross vechten was om niet te veel tijd te verliezen."

GEEN TERUGVAL

Cant slaagde er wel in om een bepaalde regelmaat in haar prestatie te leggen. "Ik denk dat dat een beetje de vooruitgang was waar ik op hoopte. Ik had inderdaad niet echt een terugval. Ik heb gevochten tot op de meet. Het had evengoed vijfde kunnen zijn. Door twee foutjes was ik de aansluting kwijt, maar op zich denk ik dat ik terug de aansluiting met de top aan het krijgen ben."

Dus toch een goed gevoel opgedaan op het EK veldrijden? "Top vijf had mooi geweest, maar het is nu zo. We hebben een voorutgang en daar was ik naar op zoek. Nu komen er een aantal wedstrijden kort opeen. Dat is alleen maar in mijn voordeel."