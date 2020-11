Bergkoning in de Vuelta heeft indruk gemaakt: "Hopelijk kan ik in de toekomst nog eens op het podium van een grote ronde"

Guillaume Martin heeft indruk gemaakt in de Vuelta. De Fransman van Cofidis won het bergklassement met een ruime voorsprong. Hij had 65 punten meer dan eerste achtervolger Tim Wellens.

Guillaume Martin heeft zich laten zien in de Ronde van Spanje. Hij was bijna elke dag in de aanval en in Madrid mocht hij op het podium met de bergtrui. De Fransman van Cofidis was uiteraard zeer tevreden met zijn sterke prestaties.

"Het is een belangrijke stap in mijn carrière", vertelde Martin over het winnen van de bergtrui. "Het is de eerste keer dat ik op het podium mag bij een grote ronde, maar hopelijk kan het in de toekomst nog eens", staat te lezen bij Wielerflits.