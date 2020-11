Hoe zien de rankings van de UCI eruit op het einde van het wielerseizoen? Roglic eindwinnaar bij World Ranking, Wout van Aert de beste in eendagswedstrijden

Het wielerseizoen zit erop en dus kunnen we zien wie de eindwinnaar is op de World Ranking van de UCI. Primoz Roglic gaat nog net over landgenoot Tadej Pogacar naar de eerste plaats. Bij de eendagswedstrijden is Wout van Aert dan weer de beste.

Primoz Roglic is de eindwinnaar op de World Ranking van de UCI. Met 4237 doet hij duidelijk beter dan de nummer twee, Tadej Pogacar (3055 punten). Onze landgenoot Wout van Aert moet hier tevreden zijn met de derde plaats (2700 punten).

Bij de ploegen was Jumbo-Visma (9919 punten) dit seizoen de sterkste. De Nederlande ploeg eindigt net voor Deceuninck–Quick-Step (9776.16 punten) op de eerste plaats. UAE Team Emirates (8503 punten), de ploeg van Tourwinnaar Pogacar, eindigt nog mee op het podium.

Het beste land is dan weer Frankrijk (9542.83 punten). De Fransen hebben het net iets beter gedaan dan Slovenië (8824 punten). Wij eindigen met ons land op een knappe derde plaats met 8530 punten.

Bij de "One Day Race World Ranking" is de eindwinst voor een landgenoot, want Wout van Aert eindigt op de eerste plaats. Hij heeft 2265 punten. Mathieu van der Poel (1520 punten) en Julian Alaphilippe (1502 punten) hebben zilver en brons.

Bij de vrouwen zijn de belangrijkste prijzen voor Anna van der Breggen (World Ranking), Trek-Segafredo (beste ploeg World Ranking en WorldTour Ranking), Nederland (beste land) en Elizabeth Deignan (WorldTour Ranking).

