Jonge Duitser van Deceuninck-Quick-Step heeft genoten van de Vuelta: "Ik kijk terug op drie geweldige weken"

Jannik Steimle kan terugkijken op een geslaagd debuut in een grote ronde. De 24-jarige Duitser heeft de Vuelta uitgereden en in de 15de etappe kwam hij nog dicht bij een ritoverwinning. Hij eindigde in deze rit uiteindelijk op de derde plaats.

De renner van Deceuninck–Quick-Step lijkt ook zelf tevreden te zijn over zijn Vuelta. "Ik kijk terug op drie geweldige weken. Nu is het tijd om te rusten voor we opnieuw beginnen werken voor grote doelen", aldus de Duitser op Twitter.

Looking back to three great weeks! I leave Spain with a lot of motivation for the next season. Now it’s time to take some rest before we start working again for big goals🙏🐺🌪💥!! pic.twitter.com/svuK6JrROe