Gaat het EK veldrijden in 2022 door in Wallonië?

Afgelopen weekend werd het EK veldrijden gereden in het Nederlandse Rosmalen. Waar dat EK in 2021 zal plaatsvinden is nog niet bekend, maar er is wel al een grote kanshebber voor 2022.

Bij Wielerfllits weet men dat de stad Namen zich gemeld heeft om het EK te organiseren in 2022. Samen met Golazo willen ze het kampioenschap naar de Waalse stad brengen. Golazo organiseert sinds 2009 mee de Citadelcross in Namen. In februari 2019 werd gemeld dat ook Koksijde zich kandidaat zou stellen voor de organisatie van het EK veldrijden in 2022 maar Koksijde heeft dat idee laten varen. Binnen enkele weken zal de UEC bekendmaken waar het EK gereden zal worden. De huidige Europese kampioen bij de mannen is Eli Iserbyt. Bij de vrouwen won Ceylin Alvarado