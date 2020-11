Team UAE gaat Spaans toptalent eerst nog elders stallen

De mannen van Team UAE gaan er de komende jaren een onvervalst toptalent bij krijgen. De ploeg uit de Emiraten heeft immers Juan Ayuso vastgelegd voor vijf jaar. In 2021 zal de 18-jarige renner wel nog niet koersen voor het team uit de WorldTour.

Volgens Bici.Pro wil UAE de Spaanse youngster eerst laten rijpen op continentaal niveau en laat het hem daarom in 2021 rijden voor Team Colpack Ballan. Vanaf augustus kan hij dan wel als stagiair ook aan de slag bij UAE, de ploeg waar sowieso zijn toekomst ligt.

Ayuso is bij de junioren al Spaans kampioen op de weg geworden in 2019 en 2020. Dit jaar pakte hij ook nog eens de nationale tijdrittitel bij de junioren. Op het Europees Kampioenschap op de weg eindigde hij in diezelfde categorie op een zevende plaats.