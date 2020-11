BORA-aanwinst toont veelzijdigheid en wordt Europees kampioen afvalkoers

In Bulgarije zijn woensdag de Europese kampioenschappen baanwielrennen begonnen. Een toekomstige WorldTour-renner schoot er meteen raak.

Want de 22-jarige Brit Matthew Walls heeft de afvalkoers gewonnen. Walls reed in 2019 als stagiair van EF Education First en zal de komende drie seizoenen te bewonderen zijn bij BORA-Hansgrohe. Walls klopte de Portugees Iuri Leitao in de laatste ronde.

In 2018 won Walls ook al eens de achtervolging op het EK. De Brit is ook drievoudig wereldkampioen omnium en heef meerdere zilveren medailles.