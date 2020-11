'Nog een ploeg springt in de dans voor Fabio Aru'

Fabio Aru is einde contract bij UAE en heeft niet meteen prestaties geleverd die een contractverlenging wettigen. Wellicht moet hij zijn geluk elders zoeken. Gelukkig is er wel belangstelling voor de Italiaan. Er heeft zich weer een ploeg gemeld voor de Vueltawinnaar van 2015.

Volgens La Gazetto dello Sport hoopt Vini Zabù-KTM om Aru te kunnen inlijven. Als Italiaanse ploeg zou dat natuurlijk wel interessant kunnen zijn. Door het vertrek van enkele kopmannen is er ook de ruimte om Aru een voorstel te doen.

PROCONTINENTALE PLOEGEN

Onlangs werd Aru ook in verband gebracht met Gazprom-RusVelo. De matige prestaties van de 30-jarige klimmer de laatste jaren hebben toch wel een invloed, want het zijn dus vooral procontinentale ploegen die aan hem gelinkt worden.

Afwachten of Aru het ook ziet zitten om het WorldTour-niveau te verlaten of toch nog afwacht of er geen beter voorstel in de bus valt.