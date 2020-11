'Plannen voor WK veldrijden nog altijd intact: opbouw van parcours zelfs nakende'

Het WK veldrijden in Oostende gaat voorlopig nog altijd door zoals gepland. Daar was twijfel over gerezen gezien de nog altijd bestaande impact van het coronavirus. Het lijkt er echter op dat er geen wijziging komt van datum of locatie.

In principe moet het WK veldrijden eind januari 2021 plaatsvinden in Oostende. In tijden van corona is echter niets zeker en er was al overleg tussen de UCI en de autoriteiten. Het Laatste Nieuws heeft vernomen dat de kans groot is dat alles doorgaat zoals voorzien.

Het is voorlopig dus niet aan de orde om het WK van datum te veranderen of om het kampioenschap ergens anders te organiseren. Sterker nog: begin volgende week zou er in Oostende gestart worden met de opbouw van het parcours.