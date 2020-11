Wout van Aert pronkt dankzij superseizoen met trofee die een atleet slechts één maal kan winnen

Nu zijn fabelachtig wegseizoen erop zit, komen wellicht heel wat awards de kant van Wout van Aert op. De eerste is alvast binnen: de Nationale Trofee voor Sportverdienste. Een trofee die een atleet slechts één keer in zijn of haar carrière kan winnen.

Een grote eer dus voor Wout van Aert dat hij deze trofee in zijn prijzenkast mag zeggen. Het benadrukt ook nog eens hoe geweldig zijn seizoen was, want Van Aert heeft de trofee dubbel en dik verdiend. Onder meer zijn zeges in de Strade Bianche en Milaan-Sanremo, het behalen van de Belgische tijdrittitel en zijn twee ritzeges in de Tour springen in het oog.

De organisatie van de Nationale Trofee voor Sportverdienste legt in zijn mededeling ook de nadruk op de comeback van Van Aert na zijn vreselijke valpartij in de Tour van vorig jaar. Met zijn wilskracht en doorzettingsvermogen is hij weer aan de top geraakt.

OPVOLGER VAN DE RED LIONS

Wout van Aert komt dus bij op de erelijst van de Nationale Trofee voor Sportverdienste en komt bij het rijtje atleten die deze felbegeerde prijs in de wacht slepen. Vorig jaar ging die naar de mannen van onze nationale hockeyploeg, de Red Lions.