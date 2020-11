Jan Bakelants maakt mee de overstap naar de WorldTour

Met de overstap naar het WorldTour-niveau in gedachte, heeft Circus-Wanty Gobert Jan Bakelants een contractaanbieding aangeboden. De ervaren Bakelants rot zal nog twee jaar langer voor de ploeg van Hilaire Van der Schueren uitkomen.

Bakelants kwam vorige winter naar Circus-Wanty nadat hij 10 jaar lang op het hoogste niveau reed in het wielrennen. Volgend jaar mag hij dat dus opnieuw doen. De 34-jarige renner is zeer blij met deze contractverlenging.

"Ik was zeer blij dat ze me een kans gaven vorig jaar. Ik verstop het niet dat ik hier graag ben en me hier amuseer. De samenwerking verloopt goed en ik hoop goed te kunnen samenwerken met Aike Visbeek en Valerio Piva, die veel ervaring meenemen", klinkt het.

"Jan kan opnieuw op zijn niveau koersen"

Ook de sportieve leiders van de ploeg zijn opgetogen met de contractverlenging. "We zijn zeer blij met zijn niveau na zo'n lastige winter. De overstap naar de WorldTour zal hem goed doen, hij zal opnieuw op zijn niveau kunnen koersen. In korte tijd heeft Jan bewezen een van de belangrijkste figuren van het team te zijn."

Nog een contractverlenging

Bakelants is niet de enige renner bij Circus-Wanty die een nieuw contract krijgt, ook Tom Devriendt verlengt zijn contract met twee jaar0 Devriendt rijdt al 6 jaar voor Wanty.