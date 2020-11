Na verrassend eerste wedstrijddeel in Leuven speelt Alvarado het ondanks val in slotronde sterk en slim

Ceylin del Carmen Alvarado heeft in Leuven nog eens laten zien wat ze allemaal in haar mars heeft. Al was het geen perfecte wedstrijd: in de laatste ronde kwam de wereldkampioene zelfs nog ten val. Desondanks was ze bij machte om hierna de puntjes op de i te zetten.

De Française Clauzel dacht in de Ethias Cross in Leuven voor een verrassing te zorgen en pakte uit met een kanonstart. Na een ronde had ze al meer dan tien seconden bij mekaar gefietst. Worst, Alvarado en Brand mengden zich in de achtervolging. Ook Bakker en Betsema trachtten nog mee te glippen. HERGROEPERING Dat lukte ook en onder impuls van Alvarado kwam het tot een hergroepering. Zo kregen we een groepje van zes leidsters. Enkele minuten later gooide tweevoudig winnares Betsema haar kaarten op tafel. Enkel Alvarado en Worst konden mee. Toch was het nog niet definitief zeker dat die drie wel op het podium zouden staan. Clauzel moest wel haar geleverde inspanningen uit de aanvangsfase bekopen. VALPARTIJEN ALVARADO EN BRAND Bij het ingaan van de voorlaatste ronden slaagden Bakker en Brand er alsnog in om de kloof met de drie vooraan te dichten. Een paar technische foutjes waren er voor Bakker wel te veel aan. In de slotronde waren er nog valpartijen voor Alvarado en Brand. Na de val van die laatste trok Betsema door. Alvarado was toch weer mee, de rest werd wel op lengten gezet. Op het laatste stuk asfalt kwam de macht van Alvarado uit het wiel van Betsema en liet ze haar macht weer bovendrijven. De wereldkampioene haalde het in een sprintje met twee van Betsema. Kort achter hen kwam Brand als derde over de streep.