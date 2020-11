Ziet Pogačar in Evenepoel al een concurrent voor Tourwinst? "Hij is een zeer goede renner"

Een prachtige belevenis was het voor Tadej Pogačar, in Parijs aankomen in het geel en de Tour de France op zijn naam schrijven. Zoals dat gaat met Tourwinnaars is het nu al uitkijken naar de volgende editie. Dan komt Pogačar misschien ook tegen Remco Evenepoel te staan.

Het kan immers zijn dat Evenepoel zijn debuut in een grote ronde in 2021 maakt in de Tour. Maakt hij dan al kans om te winnen? "Ik weet het niet, ik denk dat alles mogelijk is", zegt Pogačar aan de Spaanse krant Marca. "Ik nam vorig jaar voor het deel aan een grote ronden en dit jaar stond ik al op het podium."

De Sloveen is wel geneigd om te geloven dat Evenepoel in de Tour meteen ver kan geraken. "Natuurlijk is het mogelijk, want hij is een zeer goede renner. Hij is heel sterk. Hij is dit jaar ontploft", verwijst Pogačar naar de eindzeges van Evenepoel in vier rittenkoersen.

KOERS VAN DRIE WEKEN

Anderzijds moeten we nog antwoord krijgen op de vraag hoe Evenepoel het doet in een koers van drie weken. "Hij heeft wel nog nooit een grote ronde gereden. We zullen dus zien of hij het in hem heeft om een goede grote ronde te rijden."