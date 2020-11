Richard Carapaz heeft lovende woorden voor concurrent "Ik ben verslagen door de beste renner ter wereld"

Richard Carapaz deed in de Vuelta een gooi naar eindwinst, maar de Sloveen Primoz Roglic was net iets te sterk voor de klassementsrenner van Team Ineos Grenadiers. Carapaz heeft lovende woorden voor de Sloveen.

Richard Carapaz is nu terug in Ecuador en op een persconferentie gaf hij meer uitleg over het duel tussen hem en Rogic in de Vuelta. Zo is de klassementsrenner tevreden met de tweede plaats in de grote ronde.

"Het is een sterke prestatie. Ik ben verslagen door de beste renner ter wereld en voor mij was het de bevestiging dat ik groots kan blijven dromen. Ik kan de strijd aangaan met de beste renners van de wereld", staat te lezen bij Cyclingnews.