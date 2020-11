Eén jaar na vreselijke val: Gerben Thijssen opnieuw in het Kuipke in Gent

Gerben Thijssen heeft er een goed seizoen opzitten op de weg en nu wil hij zich nog tonen in het Kuipke. De Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent zal op een virtuele manier afgewerkt worden, maar Thijssen gaat wel, zoals enkele andere renners, de snelste rondetijd aanvallen.

Geen Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent dit seizoen. De wedstrijd zal op een virtuele manier afgewerkt worden en mensen kunnen in duo's meedoen aan deze wedstrijd. Toch zal er ook in het Kuipke in Gent zelf gereden worden.

Enkele renners, waaronder Gerben Thijssen, zullen volgens Sporza namelijk de snelste rondetijd aanvallen. Het is opvallend, want vorig jaar kwam Thijssen nog zwaar ten val in het Kuipke. Zijn ploeg Lotto-Soudal laat weten dat Thijssen er klaar voor is.