Herygers verontrust over toestand Belgische damesveldrijden: "Sanne Cant is niet goed, hoe kun je zoiets keren?"

Na enkele bemoedigende crossen moest Sanne Cant het in Leuven stellen met een achttiende plaats. Ook Paul Herygers ziet het met lede ogen aan. Vooral omdat er niet meteen een andere Belgische klaar staat om een plek in de (sub)top in te nemen.

De wereldkampioen veldrijden heeft het bij Sporza over het gebrek aan goede resultaten bij de Belgische veldrijdsters. "Het is heel, heel mager. En jammer genoeg is het einde nog niet in zicht." In eerste instantie is het dan kijken naar Sanne Cant. "Sanne is niet goed. Daar kun je geen andere woorden voor vinden. Het draait niet. Ik heb er geen verklaring voor. Hoe kun je zoiets keren terwijl het seizoen volop aan de gang is."

Bovendien is er daarnaast de ene Nederlandse na de andere die de top bestormt. "Het niveau heeft nooit zo hoog gelegen. De vraag is of Sanne daar nog een vuist kan tegen maken." Als het niet van Cant komt, moet het van Verdonschot komen. Heeft die nog progressiemarge? "Verdonschot moet niet alleen Sanne Cant kloppen, daarna moet ze nóg een stapje hoger. Dat zie ik niet meteen gebeuren."

GEBREK AAN KWALITEIT

Dan valt er maar één conclusie te trekken. "In het algemeen is er gewoon een gebrek aan kwaliteit. Als je ziet dat wegrenster Lotte Kopecky de beste Belgische was in de Koppenbergcross, terwijl ze amper van het veld geproefd had, dan is dat veelzeggend."

Hopen op de jeugd dan maar? "Je hebt de jonge Julie De Wilde, maar dat zie ik niet heel rooskleurig in. Er waren recentelijk wel een paar talentvolle meisjes, zoals Jolien Verschueren en Kim Van de Steene, maar die zijn allebei door gezondheidsredenen aan de kant geraakt. Dat is jammer, want die hadden iets in hun mars", besluit Herygers.