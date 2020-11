WADA bezorgd over in Amerika goedgekeurde wet: alle betrokkenen bij dopingsysteem riskeren vervolging

De strijd tegen doping kent mogelijk een sleutelmoment en bij het WADA zien ze het niet zo rooskleurig in. De Amerikaanse Senaat heeft een wet goedgekeurd die het toelaat om iedereen die betrokken is bij een internationaal dopingsysteem te vervolgen, ongeacht welke nationaliteit.

De Rodchenkov Act, een verwijzing naar de voormalige directeur van het Russisch antidopinglaboratorium, is in de Amerikaanse Senaat bekrachtigd. Met als bedoeling mensen die zich inlaten met een dopingsysteem op evenementen met Amerikaanse atleten te vervolgen.

Dit kan dus ook betrekking hebben op evenementen buiten de Verenigde Staten en het hoeft ook niet noodzakelijk over personen met de Amerikaanse nationaliteit te gaan. Bij het WADA, het World Anti-Doping Agency, wordt dit nieuws niet op gejuich onthaald.

WACHTEN OP HANDTEKENING TRUMP

Het WADA, dat in 2019 besliste om Rusland vier jaar weg te houden van internationale competities, vreest dat dit kan leiden tot elkaar overlappende wetten in verschillende jurisdicties, waardoor er niet langer één duidelijk reglement zal zijn voor alle atleten overal ter wereld. Nu de Rodchenkov Act goedgekeurd is in het Huis én de Senaat, is enkel een handtekening van president Trump nodig om de wet in werking te laten gaan.