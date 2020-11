Bondscoach neemt geen blad voor de mond: "Het klinkt misschien hard, maar het is wel de waarheid"

De Belgische vrouwen in de cross hebben dit seizoen nog niet veel redenen tot juichen gehad. De Nederlanders hebben het meer dan ooit overgenomen, tot resultaten lijken ze niet meer te komen in het Belgische kamp.

Het leidde tot een zweem van kritiek, maar bondscoach Sven Vanthourenhout wil toch even duidelijk maken dat de vrouwen wel degelijk hard werken.

Veel inzet

"Ik zie veel vrouwen en meisjes die veel inzet tonen om hogerop te geraken, alleen bereikt dat de buitenwereld niet", klinkt het bij monde van de bondscoach bij Sporza.

"We merken dat er links en rechts wel talent opstaat, maar dat zal de eerste 2 jaar niet aan het licht komen. Hier zal minstens 5 jaar over gaan. Dat klinkt misschien hard, maar het is de waarheid. En het zullen er ook geen 20 of 25 zijn, we krijgen nooit de vijver vol zoals in Nederland."