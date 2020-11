Decompressie na kampioenschappen: een wederkerend thema behalve op planeet van de alleskunners

Komende zondag in Merksplas hopen ze bij Pauwels Sauzen-Bingoal weer de beste Eli Iserbyt aan het werk te zien. Dat was de voorbije twee crossen niet helemaal het geval. Dat mag ook niet verbazen, want enige decompressie na een kampioenschap is geheel logisch.

Zwaar zullen ze er bij Pauwels Sauzen-Bingoal er niet aan tillen, want met Laurens Sweeck in een sterke periode had de ploeg toch de winnaar in Niel en Leuven. Het is ook niet dat Iserbyt helemaal geen rol van betekenis speelde. In de Jaarmarktcross bleef hij zelfs als enige over in het wiel van Laurens Sweeck.

Iserbyt geraakte in de laatste ronde echter niet meer voor Sweeck te zitten op stukken waar die laatste eventueel het verschil kon maken. Op het einde trok Sweeck nog even fors door en moest Iserbyt genoegen nemen met plek twee. In Leuven maakte Iserbyt aanvankelijk ook een behoorlijke indruk, maar lukte het niet om die inspanning een hele cross door te trekken.

ENORME INTENSITEIT

Wanneer hij dan in een groepje met achtervolgers belandde en geen uitzicht meer had op het podium, had het ook geen zin meer om zich nog naar de vaantjes te rijden. Iserbyt was natuurlijk wel op 8 november Europees kampioen geworden. Daar had hij zich op toegelegd. Het toeleven naar zo'n kampioenschap en de wedstrijd zelf brengt een enorme intensiteit met zich mee, zeker als topfavoriet.

Een beetje decompressie nadien is deel van het verhaal en zal heel vaak voorkomen in de wielersport. Hoe zit het voorts wat dat betreft in de recente veldritgeschiedenis? Wel, Laurens Sweeck werd in januari 2020 Belgisch kampioen in Antwerpen, op een parcours waarvan al maanden op voorhand werd aangegeven dat het hem goed lag. Een dag later reed hij in Otegem.

SWEECK ELFDE DAAGS NA BK

Sweeck eindigde er op een... elfde plaats. Dan vallen die tweede en vierde plaats van Iserbyt deze week nog goed mee. Dat het amper een dag na het kampioenschap was, had er ongetwijfeld ook wel wat mee te maken. Bier drinken de nacht voor een cross is niet ideaal, liet Sweeck toen optekenen. We geloven hem op zijn woord. Om maar te zeggen: decompressie na een zege in een groot kampioenschap is niets abnormaals.

Enkel diegenen die van een andere planeet zijn ontsnappen eraan. Een Mathieu van der Poel bijvoorbeeld. Die hebben we na een wereldtitel nog niet veel dipjes zien hebben. Komt ook omdat een WK sowieso op het einde van het veldritseizoen komt. Sowieso heeft Van der Poel wel stukken meer overschot in de cross dan de concurrentie, waardoor die na het behalen van een titel minder kwetsbaar zal zijn.

VERWACHTING REALISTISCH

Er zijn dus uitzonderingen, maar meestal zullen winnaar van kampioenschappen niet meteen ook een resem zeges boeken in de eerste wedstrijden die volgen. Zeker geen schande voor Eli Iserbyt dat het vorige week eens beperkt bleef tot ereplaatsen. De verwachting van zijn team is realistisch: twee weken na het EK zouden we wel eens terug de beste Iserbyt kunnen zien.