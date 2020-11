Geen enkele beschuldiging richting Froome in onderzoek naar (doping)dokter, naam van de renner wel gevallen

De zaak rond dokter Freeman is nog steeds niet helemaal opgeklaard. Voor bijvoorbeeld Chris Froome, jarenlang één van de kleppers bij Team Sky en later Ineos, is dat ook behoorlijk vervelend. Zijn naam is ook genoemd in het onderzoek naar Richard Freeman.

De dokter in kwestie wordt ervan verdacht in maart 2011 testosteron besteld te hebben. Dat zou dan gediend moeten hebben als middel om de prestaties van bepaalde atleten te verbeteren. Mogelijk verliest de dokter zijn medische licentie. Ook intern werd onderzoek gedaan naar de man en is er een verhoor afgenomen van Shane Sutton, die vroeger werkzaam was als wielercoach bij Team Sky. In diens verhoor is ook de naam van Christopher Froome gevallen. Froome zou echter niet beschuldigd geweest zijn van dopinggebruik. GESPREK UIT 2012 Het gesprek met Sutton zou dateren van 2012. Die heeft ook zelf overigens ten stelligste ontkend ooit op enige manier gebruik gemaakt te hebben van zo'n dosis testosteron.