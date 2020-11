Training in Calpe doet Evenepoel deugd: het plezier straalt er van af

Door in het buitenland te gaan trainen moet Remco Evenepoel echt wel het gevoel hebben dat hij volop in de voorbereiding op het volgende seizoen zit. Zoals dat anders ook het geval zou zijn, als hij niet gevallen was. Hij lijkt er alvast van te genieten.

Remco Evenepoel nam vorige zondag het vliegtuig richting Spanje om op stage te gaan in Calpe. Ook ploegleider Wilfried Peeters is reeds ter plekke. Hij begeleidt Evenepoel daar met de wagen. Dat blijkt alvast uit een foto die Peeters deelde op Instagram. Op de afbeelding van 'de Fitte' is Evenepoel te zien met een enorme smile op zijn gezicht. De breedlachende Evenepoel amuseert zich duidelijk op training en dat zal de goesting om te beginnen koersen enkel nog maar aanwakkeren. In principe zal het voltallige team van Deceuninck-Quick.Step Evenepoel in december vervoegen voor een ploegstage.