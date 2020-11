Officieel: Circus-Wanty Gobert heeft transfer beet en neemt Zuid-Afrikaan over van NTT Pro Cycling

Het nieuws hing al een tijd in de lucht, maar nu is het ook officieel. Circus-Wanty Gobert heeft de komst van de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes bevestigd. Hij tekende een contract voor één seizoen.

Circus-Wanty Gobert heeft een nieuwe renner voorgesteld voor volgend seizoen. De wielerploeg haalt Louis Meintjes weg bij NTT Pro Cycling. De Zuid-Afrikaan tekende een contract voor één seizoen.

Meintjes is een klassementsrenner en liet in het verleden al mooie dingen zien. Zo eindigde hij al twee keer in de top 10 van het algemeen klassement van de Tour de France (twee keer achtste) en in de Vuelta eindigde hij in het algemeen klassement al eens op de tiende plaats.