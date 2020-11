Twee contractverlengingen bij Groupama-FDJ: Fransman en Litouwer hebben voor één seizoen bijgetekend

Bij Groupama-FDJ hebben twee renners goed nieuws gekregen met het oog op komend seizoen. William Bonnet en Ignatas Konovalovas hebben namelijk voor één seizoen bijgetekend.

William Bonnet en Ignatas Konovalovas blijven langer bij Groupama-FDJ. De Fransman en de Litouwer tekenden voor één extra seizoen bij de Franse WorldTouploeg. Zij rijden allebei al een lange tijd voor FDJ.

Bonnet is namelijk sinds 2011 aan de slag voor Groupama-FDJ en Konovalovas rijdt er al sinds 2016. De Franse topsprinter Arnaud Démare liet via Twitter weten dat hij tevreden is dat deze twee renners langer blijven.