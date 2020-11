🎥 "Sunshine, everybody happy": Johan Museeuw en Victor Campenaerts komen in hilarisch filmpje met groot nieuws over toekomst

Aernout Van Lindt

Vandaag 10:36 |







Foto: © photonews

Waar ligt de toekomst van Victor Campenaerts? Dat was de voorbije weken dé vraag der vragen na sponsorproblemen bij NTT. NTT kon uiteindelijk door een aantal nieuwe sponsors alsnog een doorstart maken in het profpeloton onder de naam Team Qhubeka ASSOS. De kogel is nu door de kerk: Campenaerts zal volgend jaar uitkomen voor dat nieuwe team. Hij verlengt dus zijn contract officieel. Dat maakte hij zelf bekend, samen met Johan 'De Leeuw van Vlaanderen' in een tamelijk hilarisch filmpje dat werd gedeeld. Lees ook... 🎥 Nieuwe naam van ploeg van Victor Campenaerts bekend: Zwitserse sponsor zet er mee zijn schouders onder



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws per mail.