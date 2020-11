Israëlische entente mag in 2021 aan de zijde van Ben Hermans en Chris Froome rijden

De ambitieuze plannen van Israel Start-Up Nation zijn bekend en draaien voornamelijk rond Chris Froome. De vraag was: is er dan nog wel plaats voor de Israëliërs in de ploeg? Toch wel, zo blijkt. Goldstein, Einhorn, Niv en Sagiv hebben hun contract verlengd.

De 24-jarige Omer Goldstein heeft pas nog de Vuelta uitgereden. Guy Niv bereikte dan weer de finish in de Tour. Wie weet zijn zij in 2021 wel kanshebbers om samen met Froome aan de start van de Ronde van Frankrijk te staan. Itamar Einhorn is met zijn 23 jaar de jongste van de Israëlische bende. Daarnaast is er ook nog de overigens in Namen geboren Guy Sagiv. Allen hebben ze hun handtekening kunnen zetten onder een nieuw contract. Ondanks de groeiende ambities heeft Israel Start-Up Nation dus ook nog oog voor de bakermat van de ploeg.