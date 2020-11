Kristof Goddaert zou 34 jaar geworden zijn, een bloemlezing van zijn carrière

Vandaag, op 21 november, zou Kristof Goddaert 34 jaar geworden zijn. Was het niet dat de renner om het leven kwam in een tragisch ongeval in 2014.

Laag beginnen, hoog eindigen

Goddaert begon in 2006 als stagiair bij het continentale Pictoflex-Bikeland-Hyunday en reed de volgende jaren voor Davitamon, Chocolade Jacques en Topsport Vlaanderen. Hij gold als een goede sprinter en veroverde veel ereplaatsen, maar een overwinning zat er niet in.

Zo'n ereplaats was voor hem ook weggelegd in Parijs-Brussel in 2009, toen werd hij derde achter Davis en Goss. Door zijn goede seizoen 2009 versierde hij een contract bij WorldTour-formatie AG2R La Mondiale.

Eén overwinning

Daar boekte hij in 2010 de enige overwinning uit zijn carrière, de derde etappe in de Ronde van Wallonië. Hij haalde het voor Filippo Pozzato en Steven Van Vooren.

Medailles op BK

In zijn periode bij AG2R veroverde hij ook een bronzen medaille op het BK. De winst in Aywaille was voor Tom Boonen, voor Philippe Gilbert. Op het BK in 2012 in Geel veroverde hij zilver en botste hij opnieuw op Boonen.

Ereplaatsen

Verder werd hij in 2011 8e in Gent-Wevelgem, 10e in Kuurne-Brussel-Kuurne en 12e in Dwars door Vlaanderen. Een grote ronde heeft hij nooit mogen rijden.

In 2013 tekende hij bij het Zwitserse IAM Cycling. Kevyn Ista was toen zijn enige landgenoot in de ploeg.

Op 18 februari 2014 liet Goddaert het leven toen hij op training werd aangereden op training door een lijnbus. Vier dagen eerder stond hij nog aan de start van de slotetappe van de Ronde van Qatar.