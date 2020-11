🎥 Val met erg zware gevolgen in Merksplas: Britse crosser breekt sleutelbeen

Het was een angstaanjagend beeld tijdens de cross in Merksplas, toen plots een crosser werd weggedragen, zichtbaar met grote pijn. Dat was Cameron Mason. Het verdict achteraf viel ook niet mee: de Brit heeft zijn sleutelbeen gebroken.

Het komt in het veldrijden veel minder voor dan op de weg, een valpartij met zo'n zware gevolgen. Daar heeft het slachtoffer in dit geval natuurlijk weinig aan. Mason, een ploegmaat van Tim Pidcock, reageerde via een filmpje op sociale media.

"Ik ben in Merksplas gevallen in het zand en heb mijn sleutelbeen gebroken", vertelt Mason. "Dat is balen, maar al bij al ben ik oké. Het had veel erger kunnen zijn. Ik heb alle hulp die ik nodig heb." Aan zijn 'outfit' is te merken dat het filmpje werd opgenomen in het ziekenhuis.

Broken collarbone, bummer! I’m all ok, surgery soon. Thanks everyone for the support ❤️ pic.twitter.com/yikANTEW29 — Cameron Mason (@camerooney_) November 22, 2020

Er zou dan ook snel een operatie aankomen voor Mason. "En daarna ga ik herstellen. Bedankt om me berichten te sturen en te vragen hoe het gaat. Bedankt voor de steun."