Toon Aerts rouwt om overleden grootmoeder

Toon Aerts reed door de modder en het zand naar een vierde plaats in de Superprestigecross in Merksplas. Dat was voor één keertje niet het allerbelangrijkste. Toon Aerts heeft op privévlak een moeilijk weekend achter de rug.

Het voorbije weekend heeft Aerts immers zijn grootmoeder verloren. Zondagochtend had hij te horen gekregen dat ze overleden was. Al bijzonder knap dat hij dan niet alleen nog start in Merksplas, maar ook nog een cross op hoog niveau rijdt. Het verlies van zijn grootmoeder zal uiteraard een grote klap zijn voor de Kempenaar. Onze redactie wenst Toon en heel zijn familie veel sterkte.