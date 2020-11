🎥 Ineos-renner kwam ook hondje tegen op training maar het liep anders af dan bij Cherel: deze keer wel happy end

Renners die hondjes tegenkomen op training, het lijk wel in te zijn. Voor Mikaël Cherel kende het een pijnlijke afloop. Door een overstekende hond kwam hij ten val en liep hij een dubbele sleutelbeenbreuk, twee gebroken ribben en en klaplong op. Een heel ander verhaal was het bij Owain Doull.

De renner van Ineos vond op training een verloren hondje op de weg. Leibandje in de hand nemen en zo gingen de twee samen op pad. Doull bracht het dier met zijn fiets terug tot bij zijn baasje en zorgde voor een mooie hereniging.

Volgens het Twitteraccount van Ineos is alles goed afgelopen. 'Bolt', want zo heet de hond, is nu weer veilig in zijn gekende omgeving.