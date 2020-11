Nederlands Kampioenschap veldrijden nu op zelfde dag als Belgisch Kampioenschap

Begin 2021 komen de nationale kampioenschappen in de cross er aan in de Lage Landen. Wat het NK betreft is er een kleine verplaatsing. Dat zal nu een dag later doorgaan dan oorspronkelijk voorzien. Daardoor valt het samen met het BK.

De KNWU, de Nederlandse wielerfederatie, heeft het nieuws over de verschuiving bekendgemaakt op haar website. Oorspronkelijk was voorzien dat de vrouwen en mannen op zaterdag 9 januari een gooi naar de titel zouden doen. Dat zal nu pas gebeuren op zondag 10 januari. DRUK BEZIG MET VOORBEREIDINGEN Dat heeft alles te maken met de uitzending op televisie. Op 10 januari is er ook het Belgisch Kampioenschap in Meulebeke. Het NK zal plaatsvinden in Zaltbommel. "We zijn momenteel drukdoende met alle voorbereidingen, inclusief alle strikt noodzakelijke protocollen", stelt Robert Schimmer van de Stichting Cyclocross Zaltbommel. Aan enthousiasme alvast geen gebrek bij de organisatie. "Het NK wordt gereden op een prachtig en zeer fraai aangekleed parcours. We hebben er alle vertrouwen in dat we dankzij alle betrokkenen, waaronder de Gemeente Zaltbommel, de provincie Gelderland, sponsors, vrijwilligers, KNWU en de deelnemers er een prachtig en geslaagd evenement van maken." In 2020 werd Van der Poel voor de zesde keer op rij Nederlands kampioen.