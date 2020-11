Burgos-BH verlengt opnieuw contract van drie renners en heeft zo selectie voor 2021 zo goed als rond

Burgos-BH heeft haar selectie voor 2021 zo goed als rond. De Spaanse wielerformatie maakte woensdag het nieuws bekend dat drie renners hun contract hebben verlengd. Het gaat om Manuel Peñalver, Óscar Cabedo en Jaume Sureda.

De meest bekende naam van de drie is Óscar Cabedo. In 2018 werd hij nog zevende in de vierde etappe van de Vuelta en ook dit jaar was hij er bij in de Spaanse grote ronde. Hij eindigde op de 63ste plaats in het algemeen klassement.