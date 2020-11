Manager Arkéa-Samsic tevreden over enfant terrible: "Hij zou volgend seizoen aan de start kunnen staan van de Tour de France"

Emmanuel Hubert, de manager van Arkéa-Samsic, is tevreden over de prestaties van Nacer Bouhanni het voorbije seizoen. De Franse sprinter zou volgend wielerjaar dan ook kunnen starten in de Tour de France.

Emmanuel Hubert gaf een interview bij Ouest-France. Daarin had de manager van Arkéa-Samsic het onder meer over Nacer Bouhanni. De Franse sprinter en enfant terrible heeft er volgend Hubert een goed seizoen opzitten. "Ik denk dat hij een heel goed seizoen heeft gehad. Hij heeft vier overwinningen binnengehaald nadat hij een lange tijd niet kon winnen. Zijn seizoen was een succes en volgend seizoen zal het nog beter zijn. Hij zou aan de start kunnen staan van de Tour de France", aldus Hubert.