Officieel: Oostenrijks klimtalent gaat bij Alpecin-Fenix aan de slag

Een nieuwe renner voor Alpecin-Fenix. De ploeg zou zich namelijk versterkt hebben met de 21-jarige Tobias Bayer. Zijn huidige ploeg, Tirol KTM Cycling Team, heeft het nieuws bekendgemaakt op Facebook. Met Bayer haalt Alpecin-Fenix een jong klimtalent binnen die ook goede resultaten haalt in het tijdrijden. Zo werd hij dit jaar nog Oostenrijks kampioen tijdrijden bij de beloften. Hij zou een contract getekend hebben tot 2022.