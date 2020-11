Opvallend: skiër, die nog actief was op de olympische winterspelen, trekt naar Italiaanse wielerploeg

Een opvallende transfer in de wielerwereld. Martí Vigo del Arco gaat bij Androni Giocattoli-Sidermec aan de slag. Op zich niets speciaals zou je denken, maar Martí Vigo del Arco was in 2018 nog actief op de Olympische Winterspelen als skiër.

Martí Vigo del Arco gaat voor Androni Giocattoli-Sidermec rijden. De 22-jarige Spanjaard was in het verleden nog actief als skiër en kwam zelfs in actie op de Olympische Winterspelen van 2018 in Pyeongchang, Zuid-Korea. De Italiaanse wielerformatie maakte de selectie zelf bekend op haar officiële website. Bij Androni Giocattoli-Sidermec verwachten ze veel van de Spanjaard, want Martí Vigo del Arco zou over bijzondere waarden beschikken.